Укрзалізниця планує презентувати 18 нових міжнародних контейнерних маршрутів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця планує презентувати 18 нових міжнародних контейнерних маршрутів

Фондовий ринок
25
АТ «Укрзалізниця» у вересні 2024 році планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.
«Мультимодальний бізнес — наш основний напрямок. Йдеться про реконструкцію та розвиток терміналів по всій Україні. Зараз будуємо потужну сітку контейнерних терміналів. Будуть нові маршрути крос європейські, які дозволять і європейським, і українським клієнтам ефективно працювати. Це буде по суті як єдиний квиток: єдиний тариф і зрозумілий підхід з погляду й швидкостей та ціни», — наголосив Лященко.
За його словами, УЗ вже запустила контейнерні поїзди, які перевозять не тільки commodity, наприклад, сировину: вугілля, зерно, руду, а й товари масового споживання з додатковою вартістю.
Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» у березні 2024 року перевезло вантажів на 31% більше, ніж у березні торік. Серед пріоритетів — збільшення обсягів перевезень у напрямку морських портів задля максимального завантаження українського морського коридору.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.