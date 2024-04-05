Укрзалізниця планує презентувати 18 нових міжнародних контейнерних маршрутів — Finance.ua

Укрзалізниця планує презентувати 18 нових міжнародних контейнерних маршрутів
АТ «Укрзалізниця» у вересні 2024 році планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.
«Мультимодальний бізнес — наш основний напрямок. Йдеться про реконструкцію та розвиток терміналів по всій Україні. Зараз будуємо потужну сітку контейнерних терміналів. Будуть нові маршрути крос європейські, які дозволять і європейським, і українським клієнтам ефективно працювати. Це буде по суті як єдиний квиток: єдиний тариф і зрозумілий підхід з погляду й швидкостей та ціни», — наголосив Лященко.
За його словами, УЗ вже запустила контейнерні поїзди, які перевозять не тільки commodity, наприклад, сировину: вугілля, зерно, руду, а й товари масового споживання з додатковою вартістю.
Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» у березні 2024 року перевезло вантажів на 31% більше, ніж у березні торік. Серед пріоритетів — збільшення обсягів перевезень у напрямку морських портів задля максимального завантаження українського морського коридору.
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