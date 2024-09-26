Укрзалізниця оновить вагони (фото) — Finance.ua
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Укрзалізниця оновить вагони (фото)

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Укрзалізниця оновить вагони (фото)
Укрзалізниця оновить вагони (фото)
Укрзалізниця системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі триває будівництво чергової партії вагонів.
Про це повідомила компанія.
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«Триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні. Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені. Дякую Уряду та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю за підтримку. Працюємо за розкладом», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
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У новій партії — купейні вагони, СВ, 4 вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.
Усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:
  • кондиціонери;
  • вакуумні туалети;
  • сповивальні столики;
  • якісне кероване освітлення;
  • розетки, USB та Type-C порти;
  • кавомашини;
  • системи відеоспостереження.
Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема за рахунок закупівлі та модернізації пасажирських вагонів і придбання швидкісних поїздів.
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Як повідомила Укрзалізниця, компанія створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Його проєкт 30 серпня презентували ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям.
Проєкт перебачає, що у вагоні буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі.

Довідка Finance.ua:

  • Укрзалізниця адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору. Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android).
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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