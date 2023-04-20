Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо — Finance.ua
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Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо

Фондовий ринок
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Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
Український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизить АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.
Про такі плани компанії розповів керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю Mind.
Як зазначив Новіков, уряд може ухвалити передачу контрольного пакета акцій PINbank в статутний капітал Укрпошти.
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«Акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал Укрпошти — минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні», — зазначив голова НАЗК.
Він додав, що відповідну експертну групу створили 31 березня.
Керівник Укрпошти Ігор Смілянський позитивно прокоментував ідею передачі фінустанови.
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«Менше готівки, менше ризиків та менше корупції. Дякую голові НАЗК Олександру Новікову за підтримку. Впевнений, Укрпошта зможе долучитись, не на словах, а дієво, до створення сучасної антикорупційної інфраструктури. Ну і звісно, якщо голова НАЗК за, то ті, хто проти банку Укрпошти, проти боротьби з корупцією, я так вважаю», — написав він у Telegram-каналі.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Укрпошта зверталась до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання «Альпарі банку». Укрпошта просила Антимонопольний комітет надати попередні висновки щодо необхідності одержання дозволу на концентрацію у вигляді придбання акцій «Альпарі банк», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
  • Антимонопольний комітет надавав Укрпошті дозвіл на придбання «Альпарі Банку», останній крок — рішення Нацбанку.

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За матеріалами:
Novyny.live
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