Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо — Finance.ua

Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо

Український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизить АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.

Про такі плани компанії розповів керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю Mind

Як зазначив Новіков, уряд може ухвалити передачу контрольного пакета акцій PINbank в статутний капітал Укрпошти.

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«Акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал Укрпошти — минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні», — зазначив голова НАЗК.

Він додав, що відповідну експертну групу створили 31 березня.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський позитивно прокоментував ідею передачі фінустанови.

«Менше готівки, менше ризиків та менше корупції. Дякую голові НАЗК Олександру Новікову за підтримку. Впевнений, Укрпошта зможе долучитись, не на словах, а дієво, до створення сучасної антикорупційної інфраструктури. Ну і звісно, якщо голова НАЗК за, то ті, хто проти банку Укрпошти, проти боротьби з корупцією, я так вважаю», — написав він у Telegram-каналі.

Довідка Finance.ua:

раніше Укрпошта зверталась до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання «Альпарі банку». Укрпошта просила Антимонопольний комітет надати попередні висновки щодо необхідності одержання дозволу на концентрацію у вигляді придбання акцій «Альпарі банк», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

Антимонопольний комітет надавав Укрпошті дозвіл на придбання «Альпарі Банку», останній крок — рішення Нацбанку.



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