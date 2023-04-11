Укрпошта через війну з рф зазнала понад €34 мільйони збитків — Finance.ua

Укрпошта через війну з рф зазнала понад €34 мільйони збитків Вчора 09:45 — Фондовий ринок

Укрпошта через війну з рф зазнала понад €34 мільйони збитків

Станом на 10 квітня АТ «Укрпошта» через війну зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає пресслужба поштового оператора

«Станом на зараз Укрпошта через війну росії зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку. Проте якщо відсутність приміщення ми можемо компенсувати роботою пересувних відділень, то втрата машин, що перевозять відправлення по Україні, є критичною і потребує швидкої заміни», — зазначив він.

За словами Смілянського, за рік війни Укрпошта втратила значну частину свого автопарку на сході та півдні, який забезпечував доставку для мільйонів людей навіть у найвіддаленіших селах.

Він нагадав, що напередодні компанія вже придбала 44 вантажівками ISUZU NQR 90 вантажопідйомністю 4,53 т, які допоможуть доставляти вантажі по всій Україні.

Як повідомлялось, Укрпошта розпочала оновлення автопарку кілька років тому. Зокрема, в березні 2021-го компанія провела найбільшу на ринку України закупівлю 1860 авто для пересувних відділень. Станом на 2023 рік автопарк Укрпошти нараховує близько 2860 машин, з них 1788 працюють у режимі пересувних відділень поштового зв’язку.

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Укрінформ За матеріалами:

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