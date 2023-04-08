"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи — Finance.ua

"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
З 10 квітня ще 500 відділень Укрпошти перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок.
Про це повідомляє Укрпошта.
Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам Дії, так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку).
З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба.
Скільки ламп ще є для обміну
Станом на зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп.
Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом.
Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку Дія. Також варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня. В населених пунктах, де працюють пересувні відділення Укрпошти, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи.
Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
Чому програму закривають
Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні.
Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання.
Нагадаємо, Укрпошта з 22 березня почала скорочувати кількість відділень, де можна буде обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.
Довідка Finance.ua:
- програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня;
- з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів країни обміняли у відділеннях Укрпошти 16,5 млн ламп;
- рекордсменом з обміну старих жарівок стала Київщина, адже в домівках мешканців столиці та навколишніх міст вже сяє більше 2 млн світлодіодів.
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