«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку — Finance.ua

«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку
НЕК «Укренерго» отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ в межах проєкту Repower від Світового банку, повідомляє пресслужба.
Трансформатор має забезпечити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.
Читайте також
Новий трансформатор дасть змогу збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання.
Встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 000 споживачів.
У найближчі місяці, після завершення виробництва, очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.
Обладнання постачається за рахунок гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, серед яких Канада, Швеція і Швейцарія.
Поділитися новиною