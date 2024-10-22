«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку — Finance.ua

«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку Вчора 19:15 — Енергетика

«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку

НЕК «Укренерго» отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ в межах проєкту Repower від Світового банку, повідомляє пресслужба.

Трансформатор має забезпечити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Новий трансформатор дасть змогу збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання.

Встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 000 споживачів.

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У найближчі місяці, після завершення виробництва, очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

Обладнання постачається за рахунок гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, серед яких Канада, Швеція і Швейцарія.

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