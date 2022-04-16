Укравтодор повідомив, скільки кілометрів доріг вже розчистили в Україні — Finance.ua

Укравтодор повідомив, скільки кілометрів доріг вже розчистили в Україні

Вчора 12:21 — Казна та Політика

В Україні вже розчистили 240 км доріг та збудували сім тимчасових переправ.

Про це сказав перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко під час телемарафону.

«На сьогодні вже розчищено від залишків техніки 240 км доріг і зроблено сім тимчасових переправ», — зазначив він.

Івко додав, що до кінця тижня будуть збудовані ще 2 переправи на Чернігівщині.

Раніше Олександр Кубраков наголосив: «Ми фіксуємо всі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення росії. Усі дороги будуть відновлені, а мости — відбудовані. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні».

Нагадаємо, унаслідок бойових дій зруйновано 23 тис. км доріг та близько 300 штучних споруд.

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