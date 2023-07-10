Український лоукостер SkyUp літатиме на курорти Єгипту — Finance.ua

Український лоукостер SkyUp літатиме на курорти Єгипту Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Український лоукостер SkyUp літатиме на курорти Єгипту

Український лоукостер SkyUp планує відкрити бази на єгипетських курортах для перевезення туристів у зимовому сезоні польотів. Він розпочнеться наприкінці жовтня 2023 року та триватиме до кінця березня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба компанії в коментарі avianews.com.

«Попередньо, розглядаємо розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, у Хургаді — від двох до трьох літаків», — розповіли в авіакомпанії.

Представник SkyUp також повідомив, що авіакомпанія планує працювати в Єгипті за ACMI контрактами, тобто мокрим лізингом. Така угода передбачає, що SkyUp надає замовнику українські літаки та екіпажі, страховку та технічне обслуговування, а той сплачує фіксовану плату та самостійно продає квитки.

Хто саме орендуватиме літаки SkyUp для перевезення туристів з Єгипту авіакомпанія поки не розкриває. Представник лоукостера зазначив, що SkyUp відкритий для співробітництва за ACMI контрактами як в Єгипті, так і в інших частинах світу.

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Надання літаків у мокрий лізинг за кордоном стало єдиною можливістю для українських авіакомпаній продовжити свою роботу після російського вторгнення в Україну. Небо країни закрите для польотів цивільної авіації з 24 лютого 2022 року.

Спочатку таку діяльність вели SkyUp та МАУ, які отримали замовлення на оренду літаків від європейських та турецьких авіакомпаній.

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