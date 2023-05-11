Мальтійська "дочка" SkyUp почала виконувати польоти: для кого та куди саме — Finance.ua

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Мальтійська "дочка" SkyUp почала виконувати польоти: для кого та куди саме

Фондовий ринок
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Мальтійська "дочка" SkyUp почала виконувати польоти: для кого та куди саме
Мальтійська "дочка" SkyUp почала виконувати польоти: для кого та куди саме
Мальтійська авіакомпанія SkyUp MT, що стала європейським підрозділом українського лоукостера SkyUp, 9 травня розпочала комерційні польоти.
Як повідомляє Avianews, перші рейси SkyUp MT виконала з німецького Мюнхена до єгипетської Хургади та назад.
Замовником перельотів стала нова естонська авіакомпанія Marabu, що спеціалізується на туристичних маршрутах переважно з міст Німеччини (хабами для неї є Мюнхен та Гамбург) до морських курортів півдня Іспанії та Португалії, Італії, Греції (головним чином це острови), а також до Хургади та хорватського Спліту. Польоти за більшістю її напрямків розпочнуться впродовж травня.
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Нагадаємо, що про отримання SkyUp MT всіх дозволів на польоти материнська українська компанія повідомляла 5 травня. Зареєстрований на Мальті перевізник працюватиме на умовах «мокрого» лізингу, тобто надаючи в оренду літаки разом з екіпажами та страховкою.
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При цьому в мальтійському підрозділі SkyUp працюють саме українські екіпажі, які пройшли навчання та отримали європейські сертифікати. Замовники ж рейсів зі свого боку сплачуватимуть фіксовану ціну, що не залежить від завантаження рейсів.
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В розпорядженні SkyUp MT наразі є лише один літак — Boeing 737−800 на 189 місць 2011 року випуску, що мав українську реєстрацію UR-SQM, а тепер отримав реєстраційний знак 9H-SAU. Українська компанія отримала його відносно нещодавно — у серпні 2022 року.
Нагадаємо також, що окрім запуску бізнесу в Європі, SkyUp також домовилася з державним авіаційним підприємством «Україна», що спеціалізується на перевезеннях чиновників, про виконання рейсів в її інтересах.

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