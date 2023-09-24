Українських біженців в Ірландії хочуть зобов’язати платити за житло — Finance.ua
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Українських біженців в Ірландії хочуть зобов’язати платити за житло

Світ
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Українських біженців в Ірландії хочуть зобов’язати платити за житло
Українських біженців в Ірландії хочуть зобов’язати платити за житло
Українських біженців в Ірландії можуть зобов’язати платити за житло, яке їм надала влада. Таку пропозицію обговорюють у графстві Керрі, де працевлаштовані 2700 українців.
Чиновники просять переглянути систему допомоги та забезпечити рівність для інших вразливих груп людей, повідомляє independent.ie.
Брати оплату за проживання з українських біженців, які працюють, запропонував незалежний радник з Кілларні Мартін Грейді на засіданні ради графства. Він зазначив, що в країні працюють близько 15 000 українських біженців, а ті, хто не мають роботи, мають право на соціальну допомогу в розмірі 220 євро на тиждень. Водночас біженці з інших країн отримують 39 євро на тиждень.
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«Невиправдано приймати когось, хто отримує заробітну плату за повний робочий день, не сплачуючи жодного внеску на житло чи комунальні послуги, які є рекордно високими», — пояснив свою позицію чиновник.
Він додав, що минулого року допомога українцям коштувала 1,3 млрд євро, а 2023-го очікується понад 2 млрд євро для розміщення та надання соціальних виплат біженцям.
«Я не пропоную забрати тут дах над головою. Але я прошу міністра Родеріка О’Гормана (міністр у справах інтеграції. — Ред.) переглянути поточну систему та забезпечити рівність», — сказав Грейді.
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Радник розповів, що знає про біженців, чиї доходи перевищують поріг, передбачений для соціального житла.
Інші депутати поки не погодилися з ідеєю оплати розміщення, бо ухвалення такої пропозиції означало б, що «біженці, які втекли від війни, небажані в цій країні». Водночас політики згодні розглянути поправки щодо перевірок матеріального стану і доходів біженців.
Ірландія надала прихисток майже 94 тисячам українців. Через потік біженців у країні закінчилося вільне житло. До цього значну частину українців безкоштовно поселили у готелях.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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