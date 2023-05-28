Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни — Finance.ua
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Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни

Особисті фінанси
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Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни
Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни
В Ірландії прораховують програму дій щодо українських біженців після закінчення війни. Понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання, ще десятки тисяч людей — гроші на повернення додому.
Проект пропозицій щодо приблизно 75 тисяч біженців з України обговорюється в уряді Ірландії, повідомляє independent.ie.
Зазначається, що отримати постійну посвідку на проживання в Ірландії можуть понад 30 тисяч українців, якщо у них буде стабільна робота чи навчання. При цьому міністрів попередили, що до працюючих українців у майбутньому приєднаються члени сім'ї, що може створити додаткове навантаження на систему розміщення.
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Також уряд розгляне, на яких умовах надавати посвідку на проживання тим, хто не може повернутися до України за станом здоров’я чи гуманітарними причинами, чи сім'ям зі школярами.
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Міністрам представили результати опитування, за якими 41% біженців вирішили залишитися в країні. Близько 24% планують повертатись додому (18 тисяч біженців). Третина опитаних не впевнені у своїх планах — 24 тисячі людей.
Крім надання посвідки на проживання українцям пропонується одночасне заохочення добровільного повернення та підтримка протягом певного періоду часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається.
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Реалізація таких рішень залежатиме від того, чи продовжить ЄС дію директиви про тимчасовий захист. Продовження директиви до березня 2025 року вважається «реальною можливістю», йдеться в інформаційному документі для міністрів.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
uamedia
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