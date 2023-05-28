Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни — Finance.ua

Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Українці в Ірландії зможуть отримати посвідку на проживання після війни

В Ірландії прораховують програму дій щодо українських біженців після закінчення війни. Понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання, ще десятки тисяч людей — гроші на повернення додому.

Проект пропозицій щодо приблизно 75 тисяч біженців з України обговорюється в уряді Ірландії, повідомляє independent.ie

Зазначається, що отримати постійну посвідку на проживання в Ірландії можуть понад 30 тисяч українців, якщо у них буде стабільна робота чи навчання. При цьому міністрів попередили, що до працюючих українців у майбутньому приєднаються члени сім'ї, що може створити додаткове навантаження на систему розміщення.

Також уряд розгляне, на яких умовах надавати посвідку на проживання тим, хто не може повернутися до України за станом здоров’я чи гуманітарними причинами, чи сім'ям зі школярами.

Міністрам представили результати опитування, за якими 41% біженців вирішили залишитися в країні. Близько 24% планують повертатись додому (18 тисяч біженців). Третина опитаних не впевнені у своїх планах — 24 тисячі людей.

Крім надання посвідки на проживання українцям пропонується одночасне заохочення добровільного повернення та підтримка протягом певного періоду часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається.

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Реалізація таких рішень залежатиме від того, чи продовжить ЄС дію директиви про тимчасовий захист. Продовження директиви до березня 2025 року вважається «реальною можливістю», йдеться в інформаційному документі для міністрів.

uamedia За матеріалами:

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