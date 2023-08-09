Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше — Finance.ua

Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше

Українська компанія Skyssist оголосила про запуск виробництва дронів Sirko. Як стало відомо, українська компанія готується втричі збільшити випуск БПЛА.

Це український безпілотний літальний апарат, який використовується для коригування вогню, розвідки та спостереження. Він важить лише 1,3 кг і може переміщатися непомітно для радарів противника. Корпус дрона виготовлено з полімерних матеріалів. Розмах крил становить лише 90 см.

Для запуску безпілотника використовується катапульта. Літальний апарат може провести в повітрі понад 90 хвилин і має дальність дії понад 100 км. Для цього передбачено акумулятор ємністю 12,6 А*год. Максимальна швидкість становить 34 м/с, а крейсерська — 21 м/с. Дальність передачі відеопотоку досягає 25 км.

Для виробництва Sirko компанія імпортує компоненти з Китаю, Канади, Ізраїлю та Тайваню.

Раніше Ігор Криничко, голова наглядової ради Skyassist, заявив про виробництво 800−1000 дронів на місяць. Проте компанія вже підготувала ще дві виробничі лінії та готується до їхнього запуску. Це дасть змогу щомісяця випускати до 3000 безпілотників Sirko.

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Вартість одного дрона становить $3000. Комплект з обладнанням (антена відеозв'язку та антена телеметрії) та аксесуарами (сумка, акумулятор, кабель, запасні гвинти, адаптер живлення) коштує $4000. Також компанія пропонує комплекси, що складаються з двох і трьох БПЛА за $6500 і $9250 відповідно.

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