Українські єврооблігації подорожчали на 4,5% — Finance.ua
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Українські єврооблігації подорожчали на 4,5%

Вчора 16:15Фондовий ринок
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Українські єврооблігації подорожчали на 4,5%Українські єврооблігації подорожчали на 4,5%
Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень зросли в середньому на 4,5%.
Про це пише агентство Bloomberg.
Ціна найкоротших паперів з погашенням у вересні 2022 року піднялася на 4,4% і до кінця дня п’ятниці, 6 травня, становила 58,6% номіналу.
З урахуванням близькості терміну виплат це знизило їхню прибутковість до погашення до 236,6% проти 246,4% річних тижнем раніше, тоді як ставки паперів з погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 2-2,7%, а довгострокові — на 1-1,6%.
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Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 92,1% річних, у 2024 році — 64,2% річних, у 2025 році — 48,6%, у 2026 році — 40,5%.
Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 35,9-30,1%, а найбільш «довгих» з погашенням у 2032-2033 роках — до 25,9-25,1%.
Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 44,3%, у 2030 році — 24,1%, що відповідно на 1 в.п. та 0,9 в.п. нижче за показники тижневої давності.
ВВП-варранти за цей час втратили в ціні лише 4,4%. Зокрема, минулого тижня їхня ціна зросла ще на 5,7% після 6,8% тижнем раніше і зараз становить близько 31,7% від номіналу. Така динаміка може бути пов’язана зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже — і зростання виплат за ВВП-варрантами.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів наразі не бачить можливості для дострокового викупу єврооблігацій України. І це попри те, що їх ринкова вартість впала до близько 50% номіналу. Викуп євробондів зараз може зашкодити подальшим планам України, адже навіть розмови про потенційну реструктуризацію держборгу сприймаються Заходом без позитиву.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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