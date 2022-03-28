Українські лікарні отримають 590 станцій StarLink — Finance.ua

«Станції глобальної супутникової системи Starlink уже розгортаються в закладах охорони здоров‘я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв’язку. В умовах війни це надзвичайно важливо», — повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами міністра, системи StarLink будуть використовуватися закладами охорони здоров’я під час відключення або за появи проблем з основою мережею. Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово немає зв’язку.
Забезпечити лікарні системи StarLink вдалося завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я з Міністерством цифрової трансформації.
Нагадаємо: Starlink — глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити швидкісний інтернет.