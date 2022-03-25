Львів отримав 25 терміналів Starlink — Finance.ua

Львів отримав 25 терміналів Starlink

Фото: facebook.com/lviv.adm

Львівський ІТ Кластер 25 березня передав для об’єктів критичної інфраструктури Львова 25 терміналів Starlink.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми закупили першу партію Starlink — це декілька сотень терміналів. Вже приїхали перші 25 штук і ми передаємо їх для критичної інфраструктури Львова. Відтепер критична інфраструктура міста буде мати зв’язок, не зважаючи на жодні обставини. Термінали Starlink в умовах війни є засобом спеціального зв’язку, тому ними варто користуватись лише в тому випадку, коли вже не працює кабельний інтернет», — розповів Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластеру.

За його словами, закупівля стала можливою завдяки тому, що Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Ілоном Маском.

«І ми дуже вдячні за те, що вони відгукнулись на нашу пропозицію. Багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни. Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей України, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні», — додав Веселовський.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Starlink — це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету — до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі.

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