Як підключити супутниковий інтернет Starlink — Finance.ua

Як підключити супутниковий інтернет Starlink

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли , як підключити супутниковий інтернет Starlink в Україні.

Що воно таке? Starlink — це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Кому доступний? Starlink вже працює в Україні для критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових підприємств, медичних закладів тощо.

Як приєднатися до інтернету від Starlink

Зверніть увагу, що підключення до Starlink небезкоштовне. Комплект для встановлення інтернету коштує $500, а щомісячна плата за інтернет становить $100.

Щоб приєднатися до системи, спочатку потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки розглядають послідовно, після оплати вам надішлють коробку з комплектом поштою;



до комплекту Starink входить Wi-Fi-маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення. Після з’єднання за схемою, потрібно встановити додаток Starlink на смартфон через Google Play або App Store.



за допомогою додатку налаштуйте мережу. Спершу потрібно вийти на вулицю та упіймати сигнал супутника, просканувавши небо. Потім перейти в налаштування Wi-Fi та під’єднатися до мережі Starlink12345. У додатку скористайтеся підказками.

Довідка Finance.ua:

віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну;

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.



18 березня до України прибула вже третя партія комплектів Starlink;

точної кількості вже отриманого обладнання в Мінцифри не розголошують.

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