Як підключити супутниковий інтернет Starlink — Finance.ua

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Як підключити супутниковий інтернет Starlink

Вчора 13:01Технології&Авто
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В Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як підключити супутниковий інтернет Starlink в Україні.
Що воно таке? Starlink — це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.
Кому доступний? Starlink вже працює в Україні для критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових підприємств, медичних закладів тощо.

Як приєднатися до інтернету від Starlink

Зверніть увагу, що підключення до Starlink небезкоштовне. Комплект для встановлення інтернету коштує $500, а щомісячна плата за інтернет становить $100.
  • Щоб приєднатися до системи, спочатку потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки розглядають послідовно, після оплати вам надішлють коробку з комплектом поштою;
  • до комплекту Starink входить Wi-Fi-маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення. Після з’єднання за схемою, потрібно встановити додаток Starlink на смартфон через Google Play або App Store.
  • за допомогою додатку налаштуйте мережу. Спершу потрібно вийти на вулицю та упіймати сигнал супутника, просканувавши небо. Потім перейти в налаштування Wi-Fi та під’єднатися до мережі Starlink12345. У додатку скористайтеся підказками.

Довідка Finance.ua:

  • віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну;
  • 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.
  • 18 березня до України прибула вже третя партія комплектів Starlink;
  • точної кількості вже отриманого обладнання в Мінцифри не розголошують.
За матеріалами: Finance.UA
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