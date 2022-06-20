Українські біженці у Словаччині можуть отримати по 380 євро — Finance.ua
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Українські біженці у Словаччині можуть отримати по 380 євро

Вчора 16:31Особисті фінанси
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Грошову допомогу українцям у Словаччині надають не лише місцева влада, а й міжнародні організації. Зокрема, українські біженці можуть отримати виплати від ЮНІСЕФ та Червоного Хреста.
Гроші виплачують тим, хто їх найбільше потребує. Йдеться про багатодітні сім’ї, малозабезпечені сім’ї, про пенсіонерів, вагітних жінок, неповні сім’ї з пенсіонерами старше 60 років.
Зареєструватися на отримання виплат українські біженці можуть у Михайлівцях, Нітрі, Жиліні та Братиславі.
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Розраховувати на підтримку ЮНІСЕФ можуть усі українці, які приїхали до Словаччини після 24 лютого та мають документ тимчасового захисту. Словацький Червоний Хрест також надає фінансову допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Зареєструватись можна на один вид підтримки.
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  • Сім’я може отримати максимум 380 євро (11,8 тис. грн) на місяць. По 80 євро виплачується на дорослого,
  • по 160 євро — на дітей віком до 3 років, ще по 60 євро — дітям від 3 до 18 років.
  • Людям з інвалідністю передбачено окремі виплати.
Для отримання допомоги потрібно записатися до реєстраційного центру УВКБ ООН. При собі треба мати документ, що посвідчу особу, словацький номер Rodne Cislo, словацький номер телефону, номер словацького банківського рахунку.
Виплати надійдуть на словацький банківський рахунок, зазначений у анкеті. Перевести в готівку гроші можна в будь-яких пунктах Western Union в Словаччині.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Сьогодні
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