Українські біженці у Словаччині можуть отримати по 380 євро — Finance.ua

Розраховувати на підтримку ЮНІСЕФ можуть усі українці, які приїхали до Словаччини після 24 лютого та мають документ тимчасового захисту. Словацький Червоний Хрест також надає фінансову допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Зареєструватись можна на один вид підтримки.
Сім’я може отримати максимум 380 євро (11,8 тис. грн) на місяць. По 80 євро виплачується на дорослого,
по 160 євро — на дітей віком до 3 років, ще по 60 євро — дітям від 3 до 18 років.
Людям з інвалідністю передбачено окремі виплати.
Для отримання допомоги потрібно записатися до реєстраційного центру УВКБ ООН. При собі треба мати документ, що посвідчу особу, словацький номер Rodne Cislo, словацький номер телефону, номер словацького банківського рахунку.
Виплати надійдуть на словацький банківський рахунок, зазначений у анкеті. Перевести в готівку гроші можна в будь-яких пунктах Western Union в Словаччині.