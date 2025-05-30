Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак — Finance.ua

Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак Сьогодні 09:29 — Енергетика

Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак

Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак 2022 року. За даними нового сезонного прогнозу аналітичного центру DiXi Group, вже повернуто в роботу 4−5 гігават потужностей, які були пошкоджені або виведені з експлуатації.

Про це розповіла Олена Лапенко, генеральна менеджерка з безпеки та стійкості DiXi Group.

Основу української генерації, як і раніше, становлять АЕС, хоча частина енергоблоків перебуватиме в ремонті. Потужність теплової генерації наразі складає близько 4,5 ГВт, гідроенергетики — майже 4 ГВт, однак використання гідроресурсів обмежене через слабкий паводок.

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Влітку ремонти на ТЕС та АЕС зменшать доступну потужність ще на 1,3−1,4 ГВт.

Найгірша ситуація — у прифронтових регіонах, де регулярні обстріли знищують мережеву інфраструктуру і спричиняють знеструмлення.

У той же час, споживання електроенергії з боку промисловості знижується — у 2024 році воно впало на 3−6% порівняно з 2023-м через руйнування підприємств, окупацію територій і зменшення обігових коштів.

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Крім того, імпорт залишається ключовим чинником стабільності: у 2024 році він перевищив 4 млн МВт·год, а в червні досяг піку — 850 тис. МВт·год. З наближенням літа обсяг імпорту може сягати 500−800 тис. МВт·год на місяць, залежно від погоди та безпекової ситуації.

«Імпорт електроенергії вже став критичним елементом енергетичної стабільності, але також — важливим індикатором нашої інтеграції до європейського ринку», — зазначила Лапенко.

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