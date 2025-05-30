Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак — Finance.ua
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Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак

Енергетика
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Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак
Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак
Українська енергосистема поступово відновлюється після масованих атак 2022 року. За даними нового сезонного прогнозу аналітичного центру DiXi Group, вже повернуто в роботу 4−5 гігават потужностей, які були пошкоджені або виведені з експлуатації.
Про це розповіла Олена Лапенко, генеральна менеджерка з безпеки та стійкості DiXi Group.
Основу української генерації, як і раніше, становлять АЕС, хоча частина енергоблоків перебуватиме в ремонті. Потужність теплової генерації наразі складає близько 4,5 ГВт, гідроенергетики — майже 4 ГВт, однак використання гідроресурсів обмежене через слабкий паводок.
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Найгірша ситуація — у прифронтових регіонах, де регулярні обстріли знищують мережеву інфраструктуру і спричиняють знеструмлення.
У той же час, споживання електроенергії з боку промисловості знижується — у 2024 році воно впало на 3−6% порівняно з 2023-м через руйнування підприємств, окупацію територій і зменшення обігових коштів.
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Крім того, імпорт залишається ключовим чинником стабільності: у 2024 році він перевищив 4 млн МВт·год, а в червні досяг піку — 850 тис. МВт·год. З наближенням літа обсяг імпорту може сягати 500−800 тис. МВт·год на місяць, залежно від погоди та безпекової ситуації.
«Імпорт електроенергії вже став критичним елементом енергетичної стабільності, але також — важливим індикатором нашої інтеграції до європейського ринку», — зазначила Лапенко.
За матеріалами:
НВ
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