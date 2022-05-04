Ukraine Economic Outlook прогнозує курс російського рубля 200 RUB/USD до кінця 2022 року — Finance.ua

Ukraine Economic Outlook прогнозує курс російського рубля 200 RUB/USD до кінця 2022 року

Вчора 17:18 — Валюта

Ukraine Economic Outlook прогнозує курс російського рубля 200 RUB/USD до кінця 2022 року

Незалежна група макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook прогнозує курс російського рубля 200 RUB/USD до кінця 2022 року.

Про це у facebook повідомив економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

«Ukraine Economic Outlook коригує свій прогноз спаду економіки росії в 2022 році, що передбачає в базовому сценарії банківську кризу і 100-125% девальвацію рубля з досягненням середньорічного курсу в 140-150 RUB/USD і 200 RUB/USD до кінця 2022 року. Що означатиме від 35% до 50% спад номінального ВВП росії в доларах США з 1,6 трлн дол. до 0,8-0,9 трлн дол. І падіння середнього рівня зарплат з 650 до 375 дол/міс до кінця 2022 року», — написав він.

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Водночас Кухар додав, що російські емітенти зобов’язані до 5 травня 2022 року вжити заходів для розірвання договорів, відповідно до яких здійснювалося розміщення цінних паперів із іноземного права, а також для припинення програм депозитарних розписок.

Для подальшої конвертації іноземних депозитарних розписок в акції російського емітента їх власник повинен буде підтвердити, що володів ними на день набрання чинності забороною.

«Як ми повідомляли, незалежно від волі власників цінних паперів російських компаній, що раніше котирувалися на Лондонській та Нью-Йоркській біржах, переводять на депозитарний облік у російські компанії-крокери та в російські банки. При цьому складність та заплутаність юридичної процедури породжує ризики для нерезидентів потрапити під санкції як за „нові інвестиції в росії“, що наразі заборонено. А російські власники паперів не завжди можуть повноцінно відновити своє право власності на них», — уточнив економіст.

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