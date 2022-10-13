Українцям знадобиться $4 млрд гуманітарної допомоги наступного року — Finance.ua

Українцям знадобиться $4 млрд гуманітарної допомоги наступного року Вчора 15:46 — Казна та Політика

Для того щоб забезпечити всі запити постраждалих від війни українців, на 2023 рік знадобиться щонайменше $4,3 млрд.

Про це свідчать дані UNOCHA — Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, передає пресслужба Мінреінтеграції.

«Значної підтримки потребують внутрішні переселенці — люди, що покинули свої домівки через війну — їх в Україні налічується близько 7 млн, а також мешканці вже звільнених територій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. Водночас 13,4 млн таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму $2,9 млрд, що становить 67% від загальної потреби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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