Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому — Finance.ua

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Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому

Особисті фінанси
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Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому
Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому
В Україні хочуть переглянути правила надання працівникам щорічних відпусток.
Із відповідною ініціативою виступили народні депутати від «Слуги народу».
Найближчим часом парламент має розглянути відповідний законопроект № 8313, який покликаний впорядкувати цю процедуру.

Які зміни в наданні відпусток пропонують:

  • відпустку при народженні дитини не пізніше 3 місяців з дня народження;
  • основну безперервну частину щорічної відпустки не менше 14 календарних днів;
  • відпустку у зв’язку з усиновленням дитини незалежно від віку дитини;
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  • максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 календарних днів на рік;
  • відпустку демобілізованим 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.
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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток № 9018, яким передбачається внесення змін до КЗпП та Закону України Про відпустки.

Довідка Finance.ua:

  • статтею 2 Закону № 504 встановлено заборону заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону, а саме — у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
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За матеріалами:
Finance.ua
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