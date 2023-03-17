Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому — Finance.ua

Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому Сьогодні 15:46 — Особисті фінанси

Українцям пропонують ходити у відпустки по-новому

В Україні хочуть переглянути правила надання працівникам щорічних відпусток.

Із відповідною ініціативою виступили народні депутати від «Слуги народу».

Найближчим часом парламент має розглянути відповідний законопроект № 8313, який покликаний впорядкувати цю процедуру.

Які зміни в наданні відпусток пропонують:

відпустку при народженні дитини не пізніше 3 місяців з дня народження;

основну безперервну частину щорічної відпустки не менше 14 календарних днів;

відпустку у зв’язку з усиновленням дитини незалежно від віку дитини;

максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 календарних днів на рік;

відпустку демобілізованим 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток № 9018, яким передбачається внесення змін до КЗпП та Закону України Про відпустки.

Довідка Finance.ua:

статтею 2 Закону № 504 встановлено заборону заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону, а саме — у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

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