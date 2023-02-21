Українцям пояснили, що робити, якщо минув термін пенсійної картки — Finance.ua
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Українцям пояснили, що робити, якщо минув термін пенсійної картки

Особисті фінанси
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Українцям пояснили, що робити, якщо минув термін пенсійної картки
Українцям пояснили, що робити, якщо минув термін пенсійної картки
В Україні, незважаючи на війну, продовжують справно виплачувати пенсію. Але затримка з виплатами може статися, якщо у пенсіонера минув термін дії банківської картки, куди надходять гроші.
Про це розповіли у ГУ Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.
Зазначається, що багато банків автоматично продовжують роботу карток на час воєнного стану. Але це питання краще заздалегідь з’ясувати безпосередньо у фінансовій установі.
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Зазвичай банківські установи самі попереджають про це через повідомлення SMS або через інтернет-банкінг. Перевірити цю інформацію можна на сайті потрібного банку або зателефонувавши до гарячої лінії.
Якщо ж після закінчення терміну картку таки було заблоковано — потрібно відвідати відділення банку та перевипустити картку.
«Всі пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок одержувача, а скористатися ними він зможе після отримання нової картки», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • у березні всі українські пенсіонери отримають підвищені виплати, хоча чинна формула передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям громадян, у кого пенсія вища за мінімальну;
  • як пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, середня пенсія з 3500 грн тепер зросте до 4200-4500.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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