Українцям перерахують пенсії з 1 квітня: хто отримає — Finance.ua

Українцям перерахують пенсії з 1 квітня: хто отримає

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам повідомили в Безоплатній правовій допомозі.

Пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право на перерахунок пенсії.

Останнім часом набуває популярності здійснення такого перерахунку автоматичним (без звернення пенсіонера) способом.

Зазначений перерахунок провадиться щороку з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) станом на лютий місяць року, у якому провадиться перерахунок.

Такий перерахунок провадиться на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

З урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, у 2022 році автоматичний перерахунок, як і у попередньому році, провадитиметься орієнтовно у червні, із проведенням відповідної доплати з 1квітня.

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Разом з тим, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може проводитися і на підставі поданої заяви до органів Пенсійного фонду, виходячи із того коли настало право на такий перерахунок, тобто у кожному конкретному випадку, залежно від того коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення(перерахунку) пенсії.

Так, перерахунок провадиться з 1числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1числа наступного місяця, якщо її подано після 15 числа.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив постанову про перерахунок пенсій особам, звільненим з розвідувальних органів. Пенсії колишнім розвідникам підвищать із 1 серпня 2021 року.

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