Українці в Польщі заробляють в середньому в 3,5 рази більше, ніж вдома — Finance.ua

Українці в Польщі заробляють в середньому в 3,5 рази більше, ніж вдома Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Українці в Польщі заробляють в середньому в 3,5 рази більше, ніж вдома

Третина українців, що працюють у Польщі, заробляють від 3 до 4 тисяч злотих (26-34,6 тис. грн за курсом НБУ). Ще майже чверть українців у Польщі отримують 2,7-3 тис. злотих.

Такі суми озвучив Personnel Service у «Барометрі польського ринку праці», пише Gazetaprawna.pl.

«Привабливість зарплати для українців у Польщі помітна, якщо порівняти їхні заробітки в нашій країні з тими, що пропонуються на їхній батьківщині. У Польщі мінімальна зарплата перевищує 3000 злотих брутто (разом з податками. — Ред.), а в Україні — близько 800 злотих. Це більш ніж у 3,5 рази більше», — сказав засновник Personnel Service та експерт ринку праці Кшиштоф Інглот.

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Вищі зарплати, від 4 до 5 тисяч злотих, отримують 17% українців, що працюють у Польщі, 8% — від 5 до 6 тисяч, а 2% отримують понад 6000 злотих.

За підсумками опитування, кожен третій працівник з України витрачає в Польщі від 200 до 500 злотих на місяць, що пояснюється широким пакетом пільг, який включає, серед іншого, харчування, транспорт до роботи та проживання.

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«Також варто додати, що часто працівники з України, які приїжджають до Польщі на заробітки, працюють більше 40 годин на тиждень, завдяки чому вони можуть заробляти ще більше. Люди працюють вахтовим методом: працюють у нас півроку, щоб покращити свій сімейний бюджет, а потім повертаються в Україну. Викликає занепокоєння те, що 12% людей погоджуються працевлаштуватися за гроші, нижчі від мінімальної зарплати в Польщі», — додає видання.

Соціологічне опитування провело на початку 2023 року агентство Rating Group. Воно інтерв’ювало людей з чотирьох західних обласних центрів: Львова, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська, які мали досвід праці в Польщі впродовж останніх 5 років.

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