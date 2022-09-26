Українці тримають на депозитах 946 млрд грн – на 11 млрд грн більше, ніж місяць тому — Finance.ua
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Українці тримають на депозитах 946 млрд грн – на 11 млрд грн більше, ніж місяць тому

Кредит&Депозит
2032
Українці тримають на депозитах 946 млрд грн – на 11 млрд грн більше, ніж місяць тому
Українці тримають на депозитах 946 млрд грн – на 11 млрд грн більше, ніж місяць тому
Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 946,7 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж було станом на 1 серпня цього року.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:
  • вклади у національній валюті — 588,4 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 358,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 94,7 млрд грн (10,0% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Відшкодування вкладів

З 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.
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Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 вересня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 68 банків;
  • раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що з 24 лютого і до кінця серпня сума депозитів резидентів у гривні зросла майже на 99,5 млрд грн, або 10,7%. Зокрема у серпні — на 20,5 млрд грн;
  • у Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення ставок за депозитами, зокрема, в деяких банках вони вже сягають 15-20%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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