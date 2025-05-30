Українці можуть отримати компенсацію за переплату за послуги ЖКГ — Finance.ua

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Українці можуть отримати компенсацію за переплату за послуги ЖКГ

Особисті фінанси
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Українці можуть отримати компенсацію за переплату за послуги ЖКГ
Українці можуть отримати компенсацію за переплату за послуги ЖКГ
Українські споживачі житлово-комунальних послуг можуть розраховувати на компенсацію за неправомірно збільшені суми в платіжках за надані ресурси. У такому разі громадяни можуть подавати звернення до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Про це повідомляють Новини. Live із посиланням на інформацію Держпродспоживслужби.
Як зазначають у відомстві, бувають випадки, коли українцям надходять некоректні рахунки за житлово-комунальні послуги. На основі звернень громадян Держпродспоживслужба здійснює перевірку діяльності постачальників комунальних послуг та вживає відповідних заходів з метою захисту прав споживачів.
У разі, якщо споживачі комунальних послуг у квитанціях виявлять підозрілі нарахування, можуть звернутися до Держпродспоживслужби із проханням здійснити перевірку. Зробити це можна у такі способи:
  • надіславши листа на е-пошту: econsumer-info@dpss.gov.ua;
  • заповнивши спеціальну форму на офіційному сайті;
  • надіславши листа на поштову адресу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
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Результати перевірок постачальників послуг

За інформацією відомства, минулого року було видано 94 приписи на усунення порушень, що дозволило привести тарифи у відповідність до закону.
Фахівці виявили численні порушення, що оцінюються у мільйони гривень. Постачальники отримали штрафи, а споживачі — грошові компенсації у понад 1,6 млн грн. Згідно з підсумками роботи:
  • виписали штрафів на суму 3,18 млн грн;
  • запобігли завищенню платежів на 1,3 млн грн;
  • притягнули до відповідальності понад сотню посадовців, які сплатили штрафів на 236 тис. грн.
За матеріалами:
Novyny.live
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