Українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі: в Мінцифри повідомили деталі — Finance.ua

Українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі: в Мінцифри повідомили деталі

Вчора 16:23 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі: в Мінцифри повідомили деталі

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

«Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України», — повідомляють у Мінцифри.

Упродовж 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).

Як отримати кошти

Щоб отримати допомогу від Binance, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, «Паляниця» та iSans.

Подати заявку на фінансування можна за адресою: standwithukraine@isans.org

Пілотний проєкт запустили у Львівській області, і вже 1000 осіб отримали виплати.

До цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали громадянам про порядок одержання та користування довідкою внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

ПриватБанк почав виплачувати допомогу українцям в рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики;



єДопомога — це платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії. Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави.



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