Українці інвестували у військові облігації майже 5 млрд грн — Finance.ua

Українці інвестували у військові облігації майже 5 млрд грн

Вчора 11:30 — Фондовий ринок

Українці інвестували у військові облігації майже 5 млрд грн

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету майже 30 млрд грн за допомогою військових облігацій — кожна шоста гривня від українців.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

«Міністерство фінансів за 40 днів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету більше 29 млрд грн та близько $12 млн завдяки восьми аукціонам із продажу військових облігацій», — повідомили в НБУ.

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Найбільший портфель військових ОВДП сформували банки. Тоді як понад 4 тис. українських фізосіб та юросіб станом на 4 квітня купили гривневих військових ОВДП вже на понад 4,8 млрд грн, а валютних —майже на $1,6 млн.

«Водночас і надалі сталими темпами збільшується обсяг торгів на вторинному ринку — минулого тижня він зріс до 7 млрд грн», — констатували в НБУ.

Національний банк закликає долучатися до підтримки державного бюджету України через купівлю облігацій: це дозволяє підтримати бюджет і отримати дохідність 11% річних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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