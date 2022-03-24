Експерт розповів, чи є ризики інвестицій у військові облігації — Finance.ua

Експерт розповів, чи є ризики інвестицій у військові облігації

Вчора 19:01 — Фондовий ринок





Регуляторні органи у відповідь на виклики ввели ряд обмежень, а також дозволили інвесторам підтримати бюджет, випустивши військові облігації.



Що відбувається зараз із ринком цінних паперів і як придбати військові облігації — розповіли експерти під час Вже місяць Україна знаходиться під обстрілами: від цього страждають інфраструктура, населення і фінансова система країни.Регуляторні органи у відповідь на виклики ввели ряд обмежень, а також дозволили інвесторам підтримати бюджет, випустивши військові облігації.Що відбувається зараз із ринком цінних паперів і як придбати військові облігації — розповіли експерти під час безкоштовного вебінару «Фондовий ринок України в умовах військового стану: „рятівне коло“ чи „баласт“ для країни і громадян».

Що відбувається на ринку?

За словами інвестора, підприємця та CIO Multy Invest Михайла Пацана, починаючи з 24 лютого інвестиційний ринок охопили панічні настрої. Паніка стихла, але вже за кілька місяців на українців чекає дефіцит коштів.

«У всіх відразу була паніка. Відбулося багато обмежень як зі сторони Національної комісії, НБУ та Міністерства фінансів, так і загалом щодо операцій із грошима. Зараз же люди розділилися на два табори — ті, у кого були якісь заощадження в цінних паперах в Україні та закордоном, і ті, хто зовсім не хотів інвестувати, але зараз задумується над цим. Паніка вже минула. І вже через місяць-два постане питання про те, на що жити. Приблизно через 3 місяці буде відбуватися дефіцит коштів. Тому вже зараз треба думати про те, щоб забезпечити своє майбутнє», — поділився спостереженнями Пацан.

Інший експерт, інвестиційний консультант, управитель активами 1st Family Office Василь Матій запевняє, що ситуація на фінансовому ринку в Україні є «умовно контрольованою», що забезпечує комфортне функціонування фінансових агентів і виконання ними своїх функцій.

«Чому це важливо? Тому що ми бачимо прийнятний курс національної платіжної одиниці у відношенні до долара. А також тому, що загроза втрати фінансових заощаджень є нижчою, ніж могла б бути. Це забезпечується тим, що у комерційних банків є достатня кількість резервів і вони „у хорошій формі“ увійшли у цей складний період. Тобто у банків достатньо коштів, щоб повернути їх вкладникам. І не випадково зараз на державному рівні обговорюються ініціативи щодо забезпечення 100% гарантій банківських вкладів. Це може бути досить емоційним кроком, щоб зняти остеріг. Але я як фінансист можу сказати, що на це є економічні передумови — це дозволяє стан фінансової системи. Але не одразу приймати це рішення, а поки що обговорювати такі інструменти», — заявив фінансовий експерт.

Про курс валют. Наразі безготівковий курс валют зафіксований Нацбанком на одному рівні.

"Якщо ж ми поглянемо на готівковий курс у мирних містах, наприклад на Західній Україні, то можна знайти і варіанти купити інвалюту за курсом, що не дуже відрізняється від безготівкового курсу.

Це свідчить про те, що це не є міфічний курс, який НБУ написав, зафіксував і все. Це реальний курс, на якому відбуваються обмінні операції на готівковому ринку, операції з купівлі криптовалюти — він не є космічним і віддаленим від офіційного готівкового. Це показник того, що фінансова система наразі є сталою і зможе надалі протягом тривалого часу функціонувати за таких умов", — пояснив експерт.

Що змінилося для інвесторів? Зараз через обмеження українці не можуть робити перекази коштів за кордон, наприклад, на брокерські рахунки (а це значно звужує коло для інвестицій), а з цінних паперів, у які взагалі можна інвестувати в Україні у гривні, залишилися тільки військові облігації.

Василь Матій наголосив, що облігації зараз не торгуються: тобто їх не можна достроково продати, а також не можна продавати класичні облігації, крім військових.

Військові облігації та їх дохідність

Міністерство фінансів випустило військові облігації, завдяки яким українці можуть інвестувати у цінні папери і отримати невеликий прибуток. Загалом Мінфін планує продати військових облігацій на 400 млрд гривень.

Як їх можна придбати? Через банки або фінансові компанії Wotan, ICU, Bond.ua. Ці компанії не беруть комісію за купівлю військових облігацій. Також у них можна купити навіть одну облігацію — для цього треба через мобільний додаток відкрити у брокера рахунок. Купівля зараз відбувається без електронного цифрового підпису — просто натискаєте відповідну кнопку.

Скільки можна заробити? Є два види цих облігацій — на 2 місяці та на рік. Випуск на 2 місяці дає дохідність приблизно 10% річних, при цьому дохідність річних облігацій становить 11%.

«Це важливий момент: 10% дохідність не за 2 місяці, а річних. Тому за 2 місяці — розділіть на 6 і отримаєте приблизну дохідність», — наголосив Михайло Пацан.

Ризики при інвестуванні в облігації: державні та корпоративні

За словами фінансового радника Василя Матія, якщо говорити про державні облігації, то інвестори несуть ризик валютний — зв’язаний із грошовою платіжною одиницею, через яку була зроблена інвестиція у цей цінний папір. І другий ризик — це ризик безпосередньо країни. Мінфін у повному обсязі гарантує повернення вкладів, тому ризик пов’язаний лише з Україною як державою.

Що стосується корпоративних облігацій, то тут з’являється ще один ризик — кредитний ризик емітента. Тобто ризик компанії, корпорації, яка безпосередньо випустила ці облігації і таким чином залучила кошти на фінансування своїх потреб на ведення бізнесу.



У цьому випадку від платоспроможності позичальника, тобто емітента цих облігацій, напряму залежить потенціал отримання інвестором своїх інвестицій.

«Тому треба індивідуально розглядати кожну компанію: наскільки її бізнес-модель стала до поточних шоків; наскільки їй вдасться релокувати свою діяльність; яка кількість виробничих потужностей зосереджена безпосередньо у областях, де ведуться активні бойові дії», — порадив Матій.

Усі ці фактори у комплексі впливають на потенціал повернення інвестором своїх коштів.

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