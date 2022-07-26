Україна звернулася до США за «газовим ленд-лізом» — Finance.ua
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Україна звернулася до США за «газовим ленд-лізом»

Енергетика
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Кабінет Міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні «газового ленд-лізу».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, «газовий ленд-ліз» необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.
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«Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії продовжується, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв», — додав він.

Чи можуть США постачати газ за ленд-лізом

Видання Foreign Policy ще в червні писало, що Україна запропонувала США укласти угоду про постачання скрапленого природного газу за ленд-лізом. Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива.
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Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом в Україну. Українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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