Україна звернулася до США за «газовим ленд-лізом» — Finance.ua

Україна звернулася до США за «газовим ленд-лізом» Вчора 18:39 — Енергетика

Кабінет Міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні «газового ленд-лізу».

на з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє РБК-Украї з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, «газовий ленд-ліз» необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

«Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії продовжується, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв», — додав він.

Чи можуть США постачати газ за ленд-лізом

Видання Foreign Policy ще в червні писало, що Україна запропонувала США укласти угоду про постачання скрапленого природного газу за ленд-лізом. Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива.

Читайте також Рада ЄС продовжила санкції проти рф ще на пів року

Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом в Україну. Українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.