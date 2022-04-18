Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС — Finance.ua

Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС

Вчора 11:49 — Казна та Політика

Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС

Опитувальник, необхідний для набуття Україною статусу кандидата в ЄС, вже повністю заповнений.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

«Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні минув тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла Урсула, з української сторони заповнено, тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії, вона готуватиме відповідну рекомендацію, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства, без такої рекомендації ніхто нас в ЄС не прийме, ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми надали Європейській комісії така рекомендація буде позитивною, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС», — заявив Жовква.

Заступник керівника ОП додав, що Україна очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.

«А далі мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.

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