Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС — Finance.ua

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Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС

Вчора 11:49Казна та Політика
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Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄСУкраїна заповнила опитувальник, необхідний для руху в ЄС
Опитувальник, необхідний для набуття Україною статусу кандидата в ЄС, вже повністю заповнений.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.
«Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні минув тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла Урсула, з української сторони заповнено, тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії, вона готуватиме відповідну рекомендацію, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства, без такої рекомендації ніхто нас в ЄС не прийме, ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми надали Європейській комісії така рекомендація буде позитивною, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС», — заявив Жовква.
Заступник керівника ОП додав, що Україна очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.
«А далі мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.

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За матеріалами: Корреспондент.net
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