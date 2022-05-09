Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський — Finance.ua
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Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський

Вчора 15:00Казна та Політика
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Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – ЗеленськийУкраїна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
Президент України Володимир Зеленський у Телеграм повідомив, що продемонстрував під час відеозв‘язку заповнений документ главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.
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«Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», — зазначив глава Української держави.
Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Twitter, відзначивши, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.
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Нагадаємо, 18 квітня Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу Матті Маасікасу заповнену першу частину анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Цей опитувальник був переданий українській стороні особисто президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час візиту до Києва 8 квітня.
Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.
За матеріалами: Укрінформ
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