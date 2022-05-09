Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський — Finance.ua

Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС – Зеленський

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Президент України Володимир Зеленський у Телеграм повідомив, що продемонстрував під час відеозв‘язку заповнений документ главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

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«Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі . Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», — зазначив глава Української держави.

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Twitter, відзначивши, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Нагадаємо, 18 квітня Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу Матті Маасікасу заповнену першу частину анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Цей опитувальник був переданий українській стороні особисто президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час візиту до Києва 8 квітня.

Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

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