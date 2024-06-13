Україна вперше напряму купуватиме американський газ — Finance.ua

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Україна вперше напряму купуватиме американський газ

Енергетика
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Україна вперше напряму купуватиме американський газ
Україна вперше напряму купуватиме американський газ
Українська компанія ДТЕК укладає першу пряму угоду на постачання американського газу, щоб зменшити енергетичний вплив росії.
Про це повідомляє Financial Times.
Хоча Європа вже була найбільшим одержувачем американського газу, Україна ніколи раніше не купувала його напряму.
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Зазначається, що американський газовий експортер Venture Global почне відвантажувати трансатлантичні вантажі українській компанії в вже цьому році.
Це перша значна угода на постачання скрапленого природного газу (СПГ) в Україну для компанії. Вона має на меті зміцнити українську енергетичну безпеку та зменшити енергетичне домінування москви у Східній Європі.
«Завдяки цій знаковій угоді ми допоможемо зміцнити безпеку постачання природного газу в Україну, сприятимемо подальшому відновленню та економічному зростанню в регіоні, а також подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки», — заявив генеральний директор Venture Global Майк Сабель.
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За словами аналітиків видання, ця угода збігається з активізацією нападів росії на газосховища та електроенергетичну інфраструктуру України, що підкреслює нагальну потребу в посиленні та диверсифікації енергопостачання країни.
Повідомляється, що за умовами, найбільший приватний виробник електроенергії в Україні, ДТЕК, почне купувати певну кількість СПГ у Venture Global наприкінці цього року і продовжуватиме до кінця 2026 року.
Компанія Venture Global з Арлінгтона, штат Вірджинія, планує відправляти вантажі з Мексиканської затоки США за тисячі миль до портів Європи, включаючи Грецію, які мають трубопровідне сполучення з Україною.
За матеріалами:
Економічна Правда
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