Україна у березні збільшила імпорт електрики на 11% - DiXi Group — Finance.ua

Україна у березні збільшила імпорт електрики на 11% - DiXi Group Сьогодні 05:22 — Енергетика

Україна у березні збільшила імпорт електрики на 11% - DiXi Group

У березні порівняно із лютим Україна збільшила імпорт електроенергії на 11% - до 272,3 тис. МВт-год. Експорт збільшився у 2,3 раза — до 76,3 тис. МВт-год.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці

«Поставки за кордон збільшились на 131%, до 76,3 тис. МВт·год в порівнянні з попереднім місяцем. Своєю чергою, обсяги імпорту електроенергії у березні зросли на 11%, досягнувши 272,3 тис. МВт·год», — йдеться в повідомленні.

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У DiXi Group зауважили, що порівняно з березнем минулого року в березні 2025 року експорт впав удвічі, а імпорт зріс у 1,6 раза.

Зазначається, що 42% імпорту (113,8 тис МВт-год.) надійшло з Угорщини; 19% - зі Словаччини (52,7 тис. МВт-год.); 18% - із Польщі (48,1 тис. МВт-год.); 16% (44,6 тис. МВт-год.) — з Румунії; 5% (13,2 тис. МВт-год.) — із Молдови.

Найбільше експортували електрику до Угорщини — 50% або 38,1 тис. МВт-год. До Молдови надійшло 17,8 тис. МВт-год. (23%), до Румунії — 11,1 МВт-год. (15%), до Словаччини — 8,4 МВт-год. (11%), до Польщі — 1 тис. МВт-год. (1%).

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Як повідомлялося, у лютому порівняно із січнем Україна збільшила імпорт електроенергії на 30% - до 244 тис. МВт-год.

Україна у 2024 році порівняно із 2023 роком збільшила імпорт електроенергії у 5,5 раза — до 4,437 млн МВт-год. Експорт зменшився на 5% - до 348,5 тис. МВт-год.

Укрінформ За матеріалами:

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