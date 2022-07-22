Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна — Finance.ua

Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна Вчора 15:03 — Казна та Політика

Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та генсек ООН підписали «Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерело в уряді України.

За даними джерел, документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністром оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Співрозмовник УП підкреслив, що Україна не підписує жодного документу з росією.

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі.

Такий же документ окремо мають підписати представники Туреччини, ООН та росії.

«Ініціатива» передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

mtu.gov.ua

Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.

Цю інформацію також підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, жодного транспортного супроводу російськими кораблями чи присутності представників росії в українських портах не буде. У випадку провокацій буде негайна військова відповідь.

Усі перевірки транспортних суден будуть проводитися спільними групами в територіальних водах за необхідності.

Нагадаємо, 13 липня в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо відновлення експорту зерна з українських портів.

За повідомленнями ЗМІ, на зустрічі узгоджували ключові аспекти шляхів відновлення експорту зерна. Йшлося, зокрема, про те, що зерно вивозитимуть з трьох українських портів у супроводі конвоїв, а турецький флот інспектуватиме порожні судна, що прибувають в українські порти.

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Українська правда За матеріалами:

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