Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів — Finance.ua

Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів Вчора 20:33 — Технології&Авто

Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів

Україна та США оголосили про старт трьох спільних проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням $30 млн. Ця ініціатива була представлена на кліматичній конференції COP29 у Баку.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Співпраця відбуватиметься в межах програми FIRST (Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

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Зазначається, що ця ініціатива є стратегічним кроком для досягнення глобальних кліматичних цілей, регіональної енергетичної безпеки, економічного зростання та перспективи післявоєнного лідерства України у використанні передових ядерних технологій.

Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов’язаних проєктів:

будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт «Чисте паливо»);

конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт «Фенікс»);

розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт «Чиста сталь»).

Проєкти реалізовуватимуться за участю провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України та США.

У міністерстві уточнили, що технологія ММР є альтернативою великих традиційних АЕС та має значні переваги завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

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