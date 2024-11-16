Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів — Finance.ua
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Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів

Технології&Авто
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Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів
Україна та США запускають нові проєкти у сфері малих модульних реакторів
Україна та США оголосили про старт трьох спільних проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням $30 млн. Ця ініціатива була представлена на кліматичній конференції COP29 у Баку.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Співпраця відбуватиметься в межах програми FIRST (Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).
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Зазначається, що ця ініціатива є стратегічним кроком для досягнення глобальних кліматичних цілей, регіональної енергетичної безпеки, економічного зростання та перспективи післявоєнного лідерства України у використанні передових ядерних технологій.
Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов’язаних проєктів:
  • будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт «Чисте паливо»);
  • конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт «Фенікс»);
  • розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт «Чиста сталь»).
Проєкти реалізовуватимуться за участю провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України та США.
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У міністерстві уточнили, що технологія ММР є альтернативою великих традиційних АЕС та має значні переваги завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.
За матеріалами:
Finance.ua
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