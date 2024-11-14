Енергосистема залишається збалансованою, заплановано імпорт з 5 країн — Міненерго Вчора 19:44 — Енергетика

Енергосистема залишається збалансованою, заплановано імпорт з 5 країн — Міненерго

Енергосистема України залишається збалансованою, заплановано імпорт електроенергії з 5 країн, повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.

«Енергосистема наразі залишається збалансованою, пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування», — вказали у Міненерго.

При цьому закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 16:00 до 22:00. «Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані», — наголосили у відомстві.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 1822 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

«Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», — повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3039 МВт*год та потужністю 217 МВт.

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