Енергосистема залишається збалансованою, заплановано імпорт з 5 країн — Міненерго
Енергосистема України залишається збалансованою, заплановано імпорт електроенергії з 5 країн, повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
«Енергосистема наразі залишається збалансованою, пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування», — вказали у Міненерго.
При цьому закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 16:00 до 22:00. «Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані», — наголосили у відомстві.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 1822 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
Ситуація на ЗАЕС
«Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», — повідомили у Міненерго.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3039 МВт*год та потужністю 217 МВт.
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