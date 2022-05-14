Україна пропонує G7 створити організацію країн - експортерів зерна — Finance.ua
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Україна пропонує G7 створити організацію країн - експортерів зерна

Вчора 11:35
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Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн — експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.
Про це міністр агрополітики Микола Сольський заявив на відкритті конференції міністрів сільського господарства G7 у Штутгарті, повідомляє пресслужба Мінагро.
«Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії і 3 млн тонн соняшникової макухи, а також інших культур», — розповів Сольський. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку.
Тож Сольський запропонував обговорити створення впливової організації основних країн — експортерів зернових у світі, яка б реагувала на загрози продовольчій безпеці, зокрема з боку РФ. Ця організація, за пропозицією України, встановити граничні обсяги експорту зернових для стабілізації цін і прогнозованості ринку.
Крім того, країни-експортери зможуть розробити механізм щодо спрямування надмірних залишків с/г продукції на потреби «зеленого» сектору економіки, застосувати спільні обмеження щодо недружніх дій імпортерів (передусім загороджувальних заходів третіх країн на імпорт продуктів переробки).
У частині засад роботи організації зазначається, що залишки зерна, законтрактовані третіми країнами, мають зберігатись переважно в країнах-виробниках.
«Протягом найближчих днів міністри сільського господарства G7 мають напрацювати спільні стійкі рішення, які дозволять забезпечити глобальну продовольчу безпеку та створити стабільну економічну основу для фермерів», — повідомили у міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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