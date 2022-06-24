Україна презентувала Дорожню карту фінансових санкцій проти рф — Finance.ua

Україна презентувала Дорожню карту фінансових санкцій проти рф 24.06.2022, 11:05 — Казна та Політика

Україна презентувала Дорожню карту фінансових санкцій проти рф

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії представила Дорожню карту фінансових санкцій.

Про це повідоляється на сайті Офісу президента.

Документ містить аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на фінансову систему рф, перелік рекомендацій для посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реалізації санкційної політики.

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Розроблені пропозиції базуються на залежності рф від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі. Мета запропонованих обмежень — позбавити росію фінансових потоків, які агресор спрямовує на спонсорування війни.

Для цього необхідно зробити три кроки:

накласти повні блокувальні санкції на весь фінансовий сектор рф;

цілком відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій сфері;

досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до нової економічної політики без участі росії.

Вказані заходи відповідають трьом рівням нових фінансових обмежень щодо рф, які можуть реалізовуватися поетапно впродовж найближчих місяців.

Експерти групи розробили детальні пропозиції для запровадження згаданих санкці:

по-перше, необхідно накласти повні блокувальні санкції на 30 найбільших російських банків з державним капіталом, Московську біржу, Національний розрахунковий депозитарій, Національний кліринговий центр. Індивідуальні санкції мають бути розширені на російських чиновників, відповідальних за фінансову політику. рф має бути визнана державою — спонсором тероризму і включена до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF);

по-друге, необхідно завершити розірвання економічних відносин з рф. росію має бути виключено із західних фондів і компаній. Підприємства та окремі особи мають втратити доступ до послуг з інвестиційного та іншого консалтингу, управління активами, роботи на крипторинках;

по-третє, необхідно досягти інституціональної ізоляції рф. Для цього запропоновано запровадити жорсткі інструменти контролю над фінансовими операціями з рф. Суворий централізований контроль і регулювання торгівлі росії дадуть змогу запобігти крадіжкам технологій та інтелектуальної власності, особливо щодо товарів і послуг подвійного призначення. Стосовно російських підприємств має діяти комплексний експортний контроль.

Група також пропонує запровадити нові межі прозорості та розкриття інформації щодо компаній, які співпрацюють з росією, задля збільшення ринкового та суспільного тиску. Необхідно посилити вимоги стосовно роботи з агресором і визначити підстави для запровадження вторинних санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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