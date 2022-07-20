Україна попросить відстрочку за зовнішніми боргами — FT — Finance.ua
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Україна попросить відстрочку за зовнішніми боргами — FT

Казна та Політика
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Україна попросить відстрочку за зовнішніми боргами — FT
Україна попросить відстрочку за зовнішніми боргами — FT
Міністерство фінансів України у середу, 20 липня, попросить іноземних приватних кредиторів погодитись на відстрочку виплати боргу.
Про це пише Financial Times із посиланням на людей, знайомих із питанням. Україна планує зробити перший крок у реструктуризації свого іноземного суверенного боргу, оскільки уряд прагне зберегти готівку для затяжної війни з росією.
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Кабмін підписав запит про дворічний мораторій на погашення непогашених єврооблігацій на суму $3 млрд. Зміна термінів буде рівносильною українському дефолту.
FT зазначає, що цей крок означатиме розворот для Києва — з початку повномасштабного вторгнення Україна наполягала на повному виконанні своїх зобов’язань, щоб зберегти довіру міжнародних інвесторів та доступ до ринку, незважаючи на тиск з боку деяких офіційних кредиторів із вимогою відстрочити платежі.
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Це рішення діятиме протягом наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
За словами співрозмовників видання, уряд також відклав і виплати за випущеними у 2015 році ВВП-варантами. Також повідомляється, що умови виплат за варантами можуть змінити.
Раніше передбачалося, що до 2025 року максимальний розмір виплат цього інструменту обмежувався 1% ВВП, а після — з урахуванням темпів зростання економіки. Однак, рішенням уряду розмір виплат можуть обмежити до 0,5% ВВП до кінця 2027 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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