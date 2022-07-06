Україна подала заявку на вступ до ОЕСР - Шмигаль — Finance.ua
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Україна подала заявку на вступ до ОЕСР - Шмигаль

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль від імені України передав заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.
Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Заявку нашої держави на вступ до Організації передав генеральному секретарю Матіасу Корману. Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше», — зазначив прем’єр.
За його словами, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у Лугано.
«Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення. Україна поділяє всі цілі та цінності Організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше. Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
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