Україна подала заявку на вступ до ОЕСР - Шмигаль — Finance.ua

Україна подала заявку на вступ до ОЕСР - Шмигаль Вчора 10:35 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль від імені України передав заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі

«Заявку нашої держави на вступ до Організації передав генеральному секретарю Матіасу Корману. Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше», — зазначив прем’єр.

За його словами, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у Лугано.

«Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення. Україна поділяє всі цілі та цінності Організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше. Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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