Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу — Finance.ua

Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу

Вчора 19:24 — Казна та Політика

Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу

Відкриття країнами кордонів для українських біженців через військову агресію росії проти України почало впливати на глобальні свободи пересування. Завдяки цим процесам Україна піднялася в рейтингу до свого рекордного рівня.

Про це повідомляє СNN

«Після початку війни наприкінці лютого багато країн або змінили свою політику в’їзду, або повністю скасували візові вимоги для власників українських паспортів, що означає, що Україна піднялася до рекордного рівня у звіті», — повідомляє телеканал з посиланням на рейтинг, складений лондонською консалтинговою компанією Henley & Partners.

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Вказується, що в рейтингу за другий квартал 2022 року Україна піднялася на одну позицію і зараз посідає 34 місце в цьому індексі, а її громадяни тепер можуть подорожувати без візи (або отримувати візу по прибутті) по 192 напрямкам.

росія опустилася на чотири місця — до 49-го (117 напрямків). Очікується зниження цього показника і надалі. Вказується, що після заборони ЄС, США та Канадою доступу російським операторам до свого повітряного простору, а деякі пункти призначення більше не видають візи російським громадянам, російський паспорт фактично отримав «статус сміття» у більшій частині розвиненого світу.

«Хоча неможливо передбачити, як буде виглядати світ у тіні нової холодної війни, останній індекс свідчить про те, що розрив між росією та більшою частиною західного світу буде тільки збільшуватися», — вказують у Henley & Partners.

Верхня частина індексу залишається такою ж, як і раніше, — перше місце поділяють Японія та Сінгапур.

Перші 10 позицій рейтингу:

1. Японія, Сінгапур (192 напрямки).

2. Німеччина, Південна Корея (190).

3. Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія (189).

4. Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція (188).

5. Франція, Ірландія, Португалія, Великобританія (187).

6. Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, США (186).

7. Австралія, Канада, Чехія, Греція, Мальта (185).

8. Угорщина (183).

9. Литва, Польща, Словаччина (182).

10. Естонія, Латвія, Словенія (181).

Громадяни Афганістану знову опинилися в найнижчій частині індексу і мають доступ лише до 26 країн, де не вимагають отримання попередньої візи. Також серед країн з найменш «впливовими» паспортами Північна Корея, Непал, Палестина, Сомалі, Ємен, Пакистан, Сирія та Ірак.

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