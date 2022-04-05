російський паспорт фактично втратив свою цінність через війну в Україні – дослідження — Finance.ua

російський паспорт фактично втратив свою цінність через війну в Україні – дослідження

Вчора 20:35 — Світ

російський паспорт фактично втратив свою цінність через війну в Україні – дослідження

російський паспорт фактично втратив свою цінність і вагу з точки зору безвізових поїздок через розв’язаної рф війни в Україні.

Про це свідчать опубліковані 5 квітня 2022 року дані індексу паспортів світу на II квартал від компанії Henley & Partners

«У відповідь на дії росії Європейський союз (ЄС), США, Канада та інші країни закрили свій повітряний простір для російських авіаперевізників, ввели жорсткі заборони на поїздки для окремих російських громадян, а в багатьох випадках припинили обробку заяв на отримання візи. російський паспорт фактично втратив свою цінність і вагу з точки зору безвізових поїздок», — йдеться у звіті.

Одночасно з цим, відзначають аналітики, ЄС затвердив надзвичайний план, що дозволяє громадянам України жити в будь-якій з 27 держав-членів строком до трьох років (при отриманні відповідного статусу). Низка країн скорегувала візову політику на користь власників українських паспортів.

«Згідно зі свіжими результатами індексу паспортів, Україна має безвізовий доступ до 143 країн світу — це рекордний показник для країни і 34-е місце в рейтингу. росія при цьому займає 49-е місце і 117 безвізових напрямків в теорії», — йдеться в звіті.

При цьому в компанії впевнені, що ситуація для росії в майбутньому буде ставати тільки гіршою.

«Оскільки цінність російського паспорта стрімко падає, а світ відкриває свої двері для українців, цілком очевидно, що паспорт і громадянство визначають життя і можуть кардинально вплинути на можливості або проблеми, з якими громадянин може зіткнутися по життю. На даний момент майже неможливо передбачити, як буде виглядати світ в тіні нової холодної війни, але останні результати індексу показують, що розрив між росією і більшою частиною західного світу тільки збільшиться в найближчі місяці», — прокоментував голова правління групи компаній Henley & Partners Кріс Келін.

Якщо говорити в цілому про рейтинг, то на даний момент паспорти Сінгапуру і Японії вже вкотре ділять перше місце в Індексі, яке означає, що громадянам цих країн відкриті кордони 192 країн світу. Німеччина і Південна Корея ділять друге місце з безвізовим доступом в 190 країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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