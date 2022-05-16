Україна отримає від японців пільговий кредит на 100 мільйонів доларів — Finance.ua

Угоду 16 травня підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Танака.
«Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженної фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу на підтримку найбільш незахищеного населення України», — зазначив Марченко.
«У підписаній угоді передусім йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків», — йдеться у повідомленні.
Термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі, пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.
28 квітня було підписано Угоду у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії щодо залучення кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва з метою реалізації спільного з МБРР системного проєкту «Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».