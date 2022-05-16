Україна отримає від японців пільговий кредит на 100 мільйонів доларів — Finance.ua

Україна отримає від японців пільговий кредит на 100 мільйонів доларів

Вчора 17:41 — Казна та Політика

Україна отримає від японців пільговий кредит на 100 мільйонів доларів

Україна підписала з Японським агентством міжнародного співробітництва угоду про отримання пільгового кредиту на 100 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Угоду 16 травня підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Танака.

«Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженної фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу на підтримку найбільш незахищеного населення України», — зазначив Марченко.

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«У підписаній угоді передусім йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків», — йдеться у повідомленні.

Термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі, пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.

28 квітня було підписано Угоду у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії щодо залучення кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва з метою реалізації спільного з МБРР системного проєкту «Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».

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