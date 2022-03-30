Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро — Finance.ua

«Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).
Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.