Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро — Finance.ua

Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро

Вчора 12:19 — Казна та Політика

Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро

Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.

Про це повідомила пресслужба уряду

«Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

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