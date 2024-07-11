Україна отримає транш з активів рф у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси — Умєров — Finance.ua
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Україна отримає транш з активів рф у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси — Умєров

Казна та Політика
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Україна отримає транш з активів рф у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси — Умєров
Україна отримає транш з активів рф у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси — Умєров
Україна отримає перший транш із прибутків від заморожених активів росії у розмірі 1,4−1,5 млрд євро на початку серпня 2024 року.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні.
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«Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів рф. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів рф до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України», — зазначив міністр.
За його словами, загальна сума відсотків становитиме 2,5−3 млрд євро щорічно.
Перший транш у розмірі 1,4−1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року.
ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками:
  • боєприпаси;
  • засоби ППО;
  • підтримка українських виробників.
«Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року. Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників», — додав Умєров.
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Нагадаємо, нещодавно у Євросоюзі схвалили передачу прибутку від заморожених російських активів Україні.
США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. Лідери G7 на саміті в Італії у червні підтримали цю пропозицію.
За матеріалами:
РБК-Україна
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