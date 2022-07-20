Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу — Finance.ua

Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу Вчора 10:05 — Казна та Політика

Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту на 4,5 млрд доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Безповоротна підтримка спрямована на фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Про це свідчить розпорядження від 19 липня 2022 р. № 613-р

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Розпорядженням доручено Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Пенсійному фонду України, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити виконання передбаченого угодою Плану екологічних та соціальних зобов’язань (ESCP).

Міжнародна асоціація розвитку діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Нагадаємо, у липні Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів. Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового банку та будуть спрямовані до державного бюджету.

Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів — від уряду Канади, 479,4 млн доларів — від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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