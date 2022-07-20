Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу

Казна та Політика
932
Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу
Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на 4,5 млрд доларів від Заходу
Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту на 4,5 млрд доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Безповоротна підтримка спрямована на фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Про це свідчить розпорядження від 19 липня 2022 р. № 613-р.
Читайте також
Розпорядженням доручено Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Пенсійному фонду України, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити виконання передбаченого угодою Плану екологічних та соціальних зобов’язань (ESCP).
Міжнародна асоціація розвитку діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Читайте також
Нагадаємо, у липні Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів. Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового банку та будуть спрямовані до державного бюджету.
Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів — від уряду Канади, 479,4 млн доларів — від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.