Україна отримає $1 млрд: Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік — Finance.ua

Україна отримає $1 млрд: Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік Вчора 15:13 — Казна та Політика

Україна отримає $1 млрд: Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік

Палата представників у четвер прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який дозволяє виділити майже 840 мільярдів доларів на оборону на 2023 фінансовий рік. Україна з цих грошей має отримати один мільярд доларів.

Про це у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Нижня палата прийняла законопроект двопартійним голосуванням 329 проти 101. Тепер, щоб закон вступив в силу, документ має ухвалити Сенат, після чого його направлять на підпис президентові Джозефу Байдену. Маркарова зазначає, що очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.

Окрім того, Україну в законопроекті згадують ще декілька разів. Так, документ також передбачає:

вимогу від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців;

вимогу щоквартально проводити брифінг щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами;

вимогу звітувати про наслідки російської агресії в Україні;

вимогу звітувати про розгортання «Групи Вагнера» в Африці та пов’язане з цим.

Посол вказала, що законопроект передбачає боротьбу із залежністю від російської енергетики, що вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) прийняття планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, і ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв у повному обсязі.

Нагадаємо, в червні президент США Джозеф Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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