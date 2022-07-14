У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога — Finance.ua

У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога Вчора 13:32 — Казна та Політика

У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога

У Білому домі заявили, що зараз зосередженні на наданні Україні безкоштовної безпекової допомоги. Лише після використання 40 мільярдів доларів, які виділив Конгрес, Сполучені Штати переключаться на програму ленд-лізу.

Про це повідомив посадовець Білого дому у відповідь на запит «Голосу Америки».

Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку. Тоді як інші програми — Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI) та програма президентських повноважень — не передбачають повернення коштів.

Останні постачання озброєння в Україну відбуваються саме за цими програмами. Для них Адміністрація Байдена використовує пакет зі 40 мільярдів доларів, які виділив Конгрес. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, тобто до кінця вересня.

«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти», — сказав посадовець.

Крім того, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім все ще розглядає повноваження, які надає ленд-ліз. Та нагадав, що Сполучені Штати не відмовляються від підтримки України: так, минулого тижня Байден підписав виділення нового пакета військової допомоги України на 400 мільйонів доларів.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня;

документ надає можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США в Україну. Завдяки ленд-лізу Білому дому не доведеться чекати на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом;

востаннє програму ленд-лізу використовували під час Другої світової війни. Тоді США постачали союзникам боєприпаси, техніку й іншу необхідну сировину та продовольство для боротьби з нацистською Німеччиною.



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