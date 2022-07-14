У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога

Казна та Політика
386
У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога
У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз. Поки у пріоритеті — безкоштовна допомога
У Білому домі заявили, що зараз зосередженні на наданні Україні безкоштовної безпекової допомоги. Лише після використання 40 мільярдів доларів, які виділив Конгрес, Сполучені Штати переключаться на програму ленд-лізу.
Про це повідомив посадовець Білого дому у відповідь на запит «Голосу Америки».
Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку. Тоді як інші програми — Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI) та програма президентських повноважень — не передбачають повернення коштів.
Останні постачання озброєння в Україну відбуваються саме за цими програмами. Для них Адміністрація Байдена використовує пакет зі 40 мільярдів доларів, які виділив Конгрес. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, тобто до кінця вересня.
Читайте також
«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти», — сказав посадовець.
Крім того, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім все ще розглядає повноваження, які надає ленд-ліз. Та нагадав, що Сполучені Штати не відмовляються від підтримки України: так, минулого тижня Байден підписав виділення нового пакета військової допомоги України на 400 мільйонів доларів.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня;
  • документ надає можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США в Україну. Завдяки ленд-лізу Білому дому не доведеться чекати на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом;
  • востаннє програму ленд-лізу використовували під час Другої світової війни. Тоді США постачали союзникам боєприпаси, техніку й іншу необхідну сировину та продовольство для боротьби з нацистською Німеччиною.
За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.