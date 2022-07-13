Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів

Казна та Політика
351
Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів
Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів
«Цифровий ленд-ліз» — програма післявоєнної діджиталізації України — обійдеться не менше $2 млрд.
Ідеальний бюджет — в 2,5 рази більше, повідомив Forbes міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Вартість дев’яти проектів презентованої в Лугано програми Digital for freedom перевищує $ 2 млрд, але це не весь бюджет.
«Поки можна також прогнозувати, що для підтримки ідеального темпу нам потрібно до $5 млрд на три роки», — говорить Федоров.
Читайте також
Проекти показали 40 міжнародним технологічним компаніям. Серед них — Електронний суд зі штучним інтелектом, автоматична Митниця, Цифрова освіта і т.д. за підсумками конференції залучено 400 млн грн — $13 млн за поточним курсом НБУ — від трьох українських телеком-компаній.
У Мінцифри називають програму Digital for freedom «цифровим ленд-лізом». За задумом, допомагати грошима або технологіями повинні провідні технологічні гравці світу на кшталт Google, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten та інших.
Читайте також
Сама програма складається з 10 ключових напрямків. При ідеальному сценарії реалізувати головні проекти в Мінцифри планують протягом трьох років. У Лугано проекти розділили на дев’ять лотів і презентували 40 компаніям. «Більшість вже дали згоду на певну форму участі», — стверджує Федоров. Однак конкретних учасників він не розкриває.
В даний час публічно відомо про участь Amazon, яка повинна надати хмарний хостинг для українських держреєстрів більш ніж на $100 млн і розглядає розробку рішень для штучного інтелекту в судах. «Багато домовленостей ми анонсуємо окремо, тому не можу поки про них говорити», — говорить Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.