Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів — Finance.ua

Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів Вчора 10:47 — Казна та Політика

Цифровий ленд-ліз: на трансформацію України знадобиться до $5 мільярдів

«Цифровий ленд-ліз» — програма післявоєнної діджиталізації України — обійдеться не менше $2 млрд.

Ідеальний бюджет — в 2,5 рази більше, повідомив Forbes міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вартість дев’яти проектів презентованої в Лугано програми Digital for freedom перевищує $ 2 млрд, але це не весь бюджет.

«Поки можна також прогнозувати, що для підтримки ідеального темпу нам потрібно до $5 млрд на три роки», — говорить Федоров.

Проекти показали 40 міжнародним технологічним компаніям. Серед них — Електронний суд зі штучним інтелектом, автоматична Митниця, Цифрова освіта і т.д. за підсумками конференції залучено 400 млн грн — $13 млн за поточним курсом НБУ — від трьох українських телеком-компаній.

У Мінцифри називають програму Digital for freedom «цифровим ленд-лізом». За задумом, допомагати грошима або технологіями повинні провідні технологічні гравці світу на кшталт Google, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten та інших.

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Сама програма складається з 10 ключових напрямків. При ідеальному сценарії реалізувати головні проекти в Мінцифри планують протягом трьох років. У Лугано проекти розділили на дев’ять лотів і презентували 40 компаніям. «Більшість вже дали згоду на певну форму участі», — стверджує Федоров. Однак конкретних учасників він не розкриває.

В даний час публічно відомо про участь Amazon, яка повинна надати хмарний хостинг для українських держреєстрів більш ніж на $100 млн і розглядає розробку рішень для штучного інтелекту в судах. «Багато домовленостей ми анонсуємо окремо, тому не можу поки про них говорити», — говорить Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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